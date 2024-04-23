Ганенко (Дубочинская) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Отец: Дубочинский Степан
Мать: (Дубочинская) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладких (Ганенко) Анна
Отец ребёнка: Ганенко Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ганенко Илья
Рождение ребёнка
21.01.1932
Отец ребёнка: Ганенко Илья
Смерть
Неизвестно