Ганенко (Дубочинская) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганенко (Дубочинская) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Дубочинский Степан

Мать: (Дубочинская) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладких (Ганенко) Анна

Отец ребёнка: Ганенко Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганенко Илья

Рождение ребёнка
21.01.1932

Сын: Ганенко Владимир Ильич

Отец ребёнка: Ганенко Илья

Смерть
Неизвестно

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