(Дубочинская) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсейко (Дубочинская) Антонина
Отец ребёнка: Дубочинский Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубочинский Степан
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Ганенко (Дубочинская) Евдокия
Отец ребёнка: Дубочинский Степан