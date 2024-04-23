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(Дубочинская) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсейко (Дубочинская) Антонина

Отец ребёнка: Дубочинский Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубочинский Степан

Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Ганенко (Дубочинская) Евдокия

Отец ребёнка: Дубочинский Степан

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