Дубочинский Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубочинский Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсейко (Дубочинская) Антонина

Мать ребёнка: (Дубочинская) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дубочинская) ?

Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Ганенко (Дубочинская) Евдокия

Мать ребёнка: (Дубочинская) ?

Смерть
Неизвестно

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