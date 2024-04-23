Дубочинский Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсейко (Дубочинская) Антонина
Мать ребёнка: (Дубочинская) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дубочинская) ?
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Ганенко (Дубочинская) Евдокия
Мать ребёнка: (Дубочинская) ?
Смерть
Неизвестно