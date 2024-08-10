Арцыбашев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1979
Сын: Арцыбашев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Миллир Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
24.09.1979
Сын: Арцыбашев Максим Александрович
Мать ребёнка: Миллир Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
23.04.1985
Сын: Арцыбашев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Миллир Зинаида Александровна