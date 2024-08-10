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Арцыбашев Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1956

Отец: Арцыбашев Владимир Александрович

Мать: Бурлак Вера Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миллир Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
24.09.1979

Сын: Арцыбашев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Миллир Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
24.09.1979

Сын: Арцыбашев Максим Александрович

Мать ребёнка: Миллир Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
23.04.1985

Сын: Арцыбашев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Миллир Зинаида Александровна

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