Бурлак Вера Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1956
Сын: Арцыбашев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Арцыбашев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
22.09.1959
Сын: Арцыбашев Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Арцыбашев Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно