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Бурлак Вера Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арцыбашев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
08.08.1956

Сын: Арцыбашев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Арцыбашев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
22.09.1959

Сын: Арцыбашев Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Арцыбашев Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно

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