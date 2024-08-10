Арцыбашев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурлак Вера Леонтьевна
Рождение ребёнка
08.08.1956
Сын: Арцыбашев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Бурлак Вера Леонтьевна
Рождение ребёнка
22.09.1959
Сын: Арцыбашев Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Бурлак Вера Леонтьевна
Смерть
Неизвестно