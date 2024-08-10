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Арцыбашев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1926

Отец: Арцыбашев Александр Николаевич

Мать: Скулкова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурлак Вера Леонтьевна

Рождение ребёнка
08.08.1956

Сын: Арцыбашев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Бурлак Вера Леонтьевна

Рождение ребёнка
22.09.1959

Сын: Арцыбашев Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Бурлак Вера Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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