Миллир Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миллир Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арцыбашев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
24.09.1979

Сын: Арцыбашев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Арцыбашев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
24.09.1979

Сын: Арцыбашев Максим Александрович

Отец ребёнка: Арцыбашев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
23.04.1985

Сын: Арцыбашев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Арцыбашев Александр Владимирович

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