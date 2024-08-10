Миллир Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1979
Сын: Арцыбашев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Арцыбашев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
24.09.1979
Сын: Арцыбашев Максим Александрович
Отец ребёнка: Арцыбашев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
23.04.1985
Сын: Арцыбашев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Арцыбашев Александр Владимирович