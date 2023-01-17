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Трясцин Ефим Филиппович

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Место рождения

Губаново, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Трясцин Филипп Ефимович

Мать: ?

Губаново, Оханский уезд, Пермская губерния
http://www.edoclib.gasrb.ru/#/?places=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%81&mode=0&tm=1587639953349&pNo=1&cnt=1&pSz=100&rc=79 - запись номер 67
Рождение ребёнка
29.11.1801

Сын: Трясцин Яков Ефимович

Мать ребёнка: Трясцина Акулина

Губаново, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Трясцин Яков Ефимович

Мать ребёнка: Трясцина Акулина

Смерть
После 1850
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