Трясцин Ефим Филиппович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Трясцин Филипп Ефимович
Мать: ?
http://www.edoclib.gasrb.ru/#/?places=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%81&mode=0&tm=1587639953349&pNo=1&cnt=1&pSz=100&rc=79 - запись номер 67
Рождение ребёнка
29.11.1801
Мать ребёнка: Трясцина Акулина
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Трясцина Акулина
Смерть
После 1850