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Трясцин Яков Ефимович

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Место рождения

Губаново, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

29.11.1801

Дата смерти

28.03.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1801

Отец: Трясцин Ефим Филиппович

Мать: Трясцина Акулина

Губаново, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Трясцин Виссарион Яковлевич

Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Трясцин Трифон (Трофим)

Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Трясцин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евлампия Яковлевна

Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Трясцин Леонтий (Лев)

Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Трясцин Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кирякова Апроксинья Яковлевна

Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
28.03.1869
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
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