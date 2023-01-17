Трясцин Яков Ефимович
Место рождения
Дата рождения29.11.1801
Дата смерти28.03.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1801
Отец: Трясцин Ефим Филиппович
Мать: Трясцина Акулина
Рождение ребёнка
1829
Сын: Трясцин Виссарион Яковлевич
Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евлампия Яковлевна
Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кирякова Апроксинья Яковлевна
Мать ребёнка: Трясцина Васса Федоровна
Смерть
28.03.1869
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно