Трясцин Филипп Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: ?
http://www.edoclib.gasrb.ru/#/?places=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%81&mode=0&tm=1587639953349&pNo=1&cnt=1&pSz=100&rc=79 - запись номер 67
Рождение ребёнка
03.11.1776
Мать ребёнка: ?
Опачевка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трясцин Василий Филиппович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно