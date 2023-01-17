Трясцина (Густокашина) Лукерия Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрясцина (Густокашина) Лукерия Трифоновна

Трясцина (Густокашина) Лукерия Трифоновна

avatar

Место рождения

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1740

Сын: Трясцин Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Трясцин Ефим Никитович

Опачевка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Трясцин Антип Ефимович

Отец ребёнка: Трясцин Ефим Никитович

Опачевка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Трясцин Ефим Никитович

Опачевка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Трясцин Никита Ефимович

Отец ребёнка: Трясцин Ефим Никитович

Опачевка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Трясцин Ефим Никитович

Опачевка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трясцин Филипп Ефимович

Отец ребёнка: Трясцин Ефим Никитович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close