Трясцина (Густокашина) Лукерия Трифоновна
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Трясцин Ефим Никитович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Трясцин Ефим Никитович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Трясцин Ефим Никитович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Трясцин Ефим Никитович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Трясцин Ефим Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трясцин Ефим Никитович
Смерть
Неизвестно