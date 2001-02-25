Бестолченкова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1921
Дата смерти25.02.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1950
Дочь: Анохина Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Анохин Федор Антонович
Рождение ребёнка
08.10.1958
Дочь: Анохина Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Анохин Федор Антонович
Смерть
25.02.2001