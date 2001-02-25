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Бестолченкова Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1921

Дата смерти

25.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1921

Отец: Бестолченков Василий Алексеевич

Мать: Ермакова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Федор Антонович

Рождение ребёнка
01.05.1950

Дочь: Анохина Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Анохин Федор Антонович

Лесная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.10.1958

Дочь: Анохина Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Анохин Федор Антонович

Лесная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
25.02.2001

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