Бестолченков Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1993 ст.
Дата смерти1962
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.02.1913 ст.
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бестолченков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ермакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
24.01.1917
Дочь: Бестолченкова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Ермакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
21.04.1921
Дочь: Бестолченкова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Ермакова Александра Николаевна
Смерть
1962
Рождение
24.04.1993 ст.