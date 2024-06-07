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Бестолченков Василий Алексеевич

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Место рождения

Лесная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.04.1993 ст.

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.02.1913 ст.

Жена: Ермакова Александра Николаевна

Лесная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Бестолченков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ермакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.1917

Дочь: Бестолченкова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Ермакова Александра Николаевна

Лесная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.04.1921

Дочь: Бестолченкова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Ермакова Александра Николаевна

Смерть
1962
Рождение
24.04.1993 ст.

Отец: Бестолченков Алексей Казмич

Мать: Ермакова Евдокия Игнатиевна

Лесная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

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