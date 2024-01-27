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Анохин Федор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1921

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бестолченкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
01.05.1950

Дочь: Анохина Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Бестолченкова Александра Васильевна

Лесная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.10.1958

Дочь: Анохина Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Бестолченкова Александра Васильевна

Лесная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1990

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