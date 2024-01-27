Анохин Федор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1921
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1950
Дочь: Анохина Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Бестолченкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
08.10.1958
Дочь: Анохина Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Бестолченкова Александра Васильевна
Смерть
1990