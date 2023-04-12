Петрова (Разарёнова) Зоя Ивановна
Место рожденияВолгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Дата рождения25.06.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1948
Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
08.05.1967
Сын: Сиротин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сиротин Николай
Волгоградская обл. г. Новоанинск
Бракосочетание
10.05.1979
Рождение ребёнка
11.02.1984
Дочь: Фролова Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Петров Виталий Михайлович
Рождение ребёнка
10.10.1986
Отец ребёнка: Петров Виталий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиротин Николай