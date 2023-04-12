Петрова (Разарёнова) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Разарёнова) Зоя Ивановна

Место рождения

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень

Дата рождения

25.06.1948

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1948

Отец: Разарёнов Иван Антонович

Мать: Нестерова Александра степановна

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
08.05.1967

Сын: Сиротин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сиротин Николай

Волгоградская обл. г. Новоанинск
Бракосочетание
10.05.1979

Муж: Петров Виталий Михайлович

Рождение ребёнка
11.02.1984

Дочь: Фролова Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Петров Виталий Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1986

Сын: Петров Михаил Витальевич

Отец ребёнка: Петров Виталий Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиротин Николай

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