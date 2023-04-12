Разарёнов Иван Антонович
Место рожденияг.Саратов
Дата рождения27.09.1900
Дата смерти06.12.1985
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1900
Отец: Разорёнов Антон Фомич
Мать: Прасковья Ксенафонтовна
г.Саратов
Рождение ребёнка
25.06.1936
Дочь: Журавлва Нелли Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна
Балашов
Рождение ребёнка
25.11.1937
Дочь: Незнамова Лиля Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна
Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
07.02.1943
Дочь: Морсакова Раиса
Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна
Россия
Рождение ребёнка
07.07.1945
Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна
Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
25.06.1948
Дочь: Петрова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна
Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
04.08.1950
Сын: Разарёнов Александр Иванович
Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна
Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
15.06.1954
Сын: Разарёнов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна
Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Смерть
06.12.1985
Волгоградская обл.