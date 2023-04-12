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Разарёнов Иван Антонович

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Место рождения

г.Саратов

Дата рождения

27.09.1900

Дата смерти

06.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1900

Отец: Разорёнов Антон Фомич

Мать: Прасковья Ксенафонтовна

г.Саратов
Рождение ребёнка
25.06.1936

Дочь: Журавлва Нелли Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна

Балашов
Рождение ребёнка
25.11.1937

Дочь: Незнамова Лиля Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
07.02.1943

Дочь: Морсакова Раиса

Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна

Россия
Рождение ребёнка
07.07.1945

Сын: Разарёнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
25.06.1948

Дочь: Петрова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
04.08.1950

Сын: Разарёнов Александр Иванович

Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
15.06.1954

Сын: Разарёнов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Нестерова Александра степановна

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Смерть
06.12.1985
Волгоградская обл.
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