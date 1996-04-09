Нестерова (Нестерова) Александра степановна
Место рожденияг.Елань Балашинская обл.
Дата рождения23.04.1912
Дата смерти09.04.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1912
Мать: Параскева
г.Елань Балашинская обл.
Рождение ребёнка
25.06.1936
Дочь: Журавлва Нелли Ивановна
Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович
Балашов
Рождение ребёнка
25.11.1937
Дочь: Незнамова Лиля Ивановна
Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович
Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
07.02.1943
Дочь: Морсакова Раиса
Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович
Россия
Рождение ребёнка
07.07.1945
Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович
Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
25.06.1948
Дочь: Петрова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович
Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
04.08.1950
Сын: Разарёнов Александр Иванович
Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович
Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
15.06.1954
Сын: Разарёнов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович
Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Смерть
09.04.1996
Тольятти, Тольятти, Самарская область