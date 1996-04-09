Нестерова (Нестерова) Александра степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Нестерова) Александра степановна

Место рождения

г.Елань Балашинская обл.

Дата рождения

23.04.1912

Дата смерти

09.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1912

Отец: не указан

Мать: Параскева

г.Елань Балашинская обл.
Рождение ребёнка
25.06.1936

Дочь: Журавлва Нелли Ивановна

Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович

Балашов
Рождение ребёнка
25.11.1937

Дочь: Незнамова Лиля Ивановна

Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
07.02.1943

Дочь: Морсакова Раиса

Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович

Россия
Рождение ребёнка
07.07.1945

Сын: Разарёнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
25.06.1948

Дочь: Петрова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
04.08.1950

Сын: Разарёнов Александр Иванович

Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
15.06.1954

Сын: Разарёнов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Разарёнов Иван Антонович

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Смерть
09.04.1996
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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