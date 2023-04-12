Незнамова (Разарёнова) Лиля Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незнамова (Разарёнова) Лиля Ивановна

Место рождения

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень

Дата рождения

25.11.1937

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1937

Отец: Разарёнов Иван Антонович

Мать: Нестерова Александра степановна

Волгоградская обл. п. Рудня станция Ильмень
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незнамов Павел Эдуардович

Отец ребёнка: Незнамов Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незнамов Роман Эдуардович

Отец ребёнка: Незнамов Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незнамов Владимир

Отец ребёнка: Незнамов Эдуард

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