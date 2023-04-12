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Сиротин Николай

Место рождения

Волгоградская обл. г. Новоанинск

Дата рождения

17.02.1941

Дата смерти

14.10.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоградская обл. г. Новоанинск
Рождение ребёнка
08.05.1967

Сын: Сиротин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Петрова Зоя Ивановна

Волгоградская обл. г. Новоанинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Зоя Ивановна

Смерть
14.10.1974
Волгоградская обл. г. Новоанинск
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