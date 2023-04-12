Сиротин Николай
Место рожденияВолгоградская обл. г. Новоанинск
Дата рождения17.02.1941
Дата смерти14.10.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Волгоградская обл. г. Новоанинск
Рождение ребёнка
08.05.1967
Сын: Сиротин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Петрова Зоя Ивановна
Волгоградская обл. г. Новоанинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Зоя Ивановна
Смерть
14.10.1974
Волгоградская обл. г. Новоанинск