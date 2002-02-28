Петров Виталий Михайлович
Место рожденияг.Воткинск удмурская респ.
Дата рождения02.10.1939
Дата смерти28.02.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Воткинск удмурская респ.
Бракосочетание
10.05.1979
Жена: Петрова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1984
Дочь: Фролова Ольга Витальевна
Мать ребёнка: Петрова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1986
Мать ребёнка: Петрова Зоя Ивановна
Смерть
28.02.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно