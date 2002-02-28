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Петров Виталий Михайлович

Место рождения

г.Воткинск удмурская респ.

Дата рождения

02.10.1939

Дата смерти

28.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Воткинск удмурская респ.
Бракосочетание
10.05.1979

Жена: Петрова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1984

Дочь: Фролова Ольга Витальевна

Мать ребёнка: Петрова Зоя Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1986

Сын: Петров Михаил Витальевич

Мать ребёнка: Петрова Зоя Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
28.02.2002
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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