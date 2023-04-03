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Агафонова Степанида Васильева

Место рождения

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

09.11.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1864

Муж: Агафонов Артемий Арефиев

Рождение ребёнка
08.01.1869

Дочь: Анна Артемиевна

Отец ребёнка: Агафонов Артемий Арефиев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.08.1874

Дочь: Котова Наталья Артемиевна

Отец ребёнка: Агафонов Артемий Арефиев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Агафонов Федор Артемиевич

Отец ребёнка: Агафонов Артемий Арефиев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Агафонов Антоний Артемиевич

Отец ребёнка: Агафонов Артемий Арефиев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.08.1880

Сын: Агафонов Лаврентий Артемиевич

Отец ребёнка: Агафонов Артемий Арефиев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.10.1886

Дочь: Пелагея Артемиевна

Отец ребёнка: Агафонов Артемий Арефиев

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение
09.11.1948

Отец: Василий Иванов

Мать: Настасья Егорова

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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