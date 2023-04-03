Агафонова Степанида Васильева
Место рождения
Дата рождения09.11.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1864
Рождение ребёнка
08.01.1869
Дочь: Анна Артемиевна
Отец ребёнка: Агафонов Артемий Арефиев
Рождение ребёнка
17.08.1874
Дочь: Котова Наталья Артемиевна
Отец ребёнка: Агафонов Артемий Арефиев
Рождение ребёнка
1874
Сын: Агафонов Федор Артемиевич
Отец ребёнка: Агафонов Артемий Арефиев
Рождение ребёнка
1878
Сын: Агафонов Антоний Артемиевич
Отец ребёнка: Агафонов Артемий Арефиев
Рождение ребёнка
09.08.1880
Сын: Агафонов Лаврентий Артемиевич
Отец ребёнка: Агафонов Артемий Арефиев
Рождение ребёнка
03.10.1886
Дочь: Пелагея Артемиевна
Отец ребёнка: Агафонов Артемий Арефиев
Рождение
09.11.1948
Отец: Василий Иванов
Мать: Настасья Егорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно