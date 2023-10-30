Котова (Агафонова) Наталья Артемиевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1874
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1874
Бракосочетание
17.05.1893
Муж: Котов Семен Павлович
Рождение ребёнка
22.12.1895
Отец ребёнка: Котов Семен Павлович
Рождение ребёнка
30.07.1901
Отец ребёнка: Котов Семен Павлович
Рождение ребёнка
25.04.1904
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Котов Семен Павлович
Рождение ребёнка
01.02.1906
Отец ребёнка: Котов Семен Павлович
Рождение ребёнка
20.03.1908
Сын: Котов Иван Семенович
Отец ребёнка: Котов Семен Павлович
Рождение ребёнка
05.02.1910
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Котов Семен Павлович
Рождение ребёнка
04.04.1911
Отец ребёнка: Котов Семен Павлович
Рождение ребёнка
29.05.1913
Дочь: Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Котов Семен Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1954