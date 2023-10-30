Котова (Агафонова) Наталья Артемиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Агафонова) Наталья Артемиевна

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

17.08.1874

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1874

Отец: Агафонов Артемий Арефиев

Мать: Агафонова Степанида Васильева

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
17.05.1893

Муж: Котов Семен Павлович

Рождение ребёнка
22.12.1895

Сын: Котов Игнатий Семенович

Отец ребёнка: Котов Семен Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.07.1901

Сын: Котов Василий Семенович

Отец ребёнка: Котов Семен Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.04.1904

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Котов Семен Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.02.1906

Сын: Котов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Котов Семен Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.03.1908

Сын: Котов Иван Семенович

Отец ребёнка: Котов Семен Павлович

Рождение ребёнка
05.02.1910

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Котов Семен Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.04.1911

Сын: Котов Симеон Семенович

Отец ребёнка: Котов Семен Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.05.1913

Дочь: Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Котов Семен Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1954
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