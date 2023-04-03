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Котов Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1908

Отец: Котов Семен Павлович

Мать: Котова Наталья Артемиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Котова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Александр Иванович

Мать ребёнка: Котова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Василий Иванович

Мать ребёнка: Котова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Котова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Котова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Котова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Котова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрушина Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Котова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова ?

Смерть
Неизвестно
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