Котов Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1908
Отец: Котов Семен Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Котова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Котова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Котова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Котова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Котова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушина Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Котова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова ?
Смерть
Неизвестно