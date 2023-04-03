Котова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Иван Семенович
Смерть
Неизвестно