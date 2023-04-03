Котова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Александр Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Василий Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрушина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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