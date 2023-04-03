Настасья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.11.1862

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.11.1948

Дочь: Агафонова Степанида Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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