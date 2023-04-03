Настасья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
11.11.1862
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
09.11.1948
Дочь: Агафонова Степанида Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно