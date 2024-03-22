Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Настасья Егорова
Рождение ребёнка
11.11.1862
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Настасья Егорова
Рождение ребёнка
09.11.1948
Дочь: Агафонова Степанида Васильева
Мать ребёнка: Настасья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Егорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно