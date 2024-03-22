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Василий Иванов

Место рождения

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Иван

Мать: не указана

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Настасья Егорова

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.11.1862

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Настасья Егорова

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.11.1948

Дочь: Агафонова Степанида Васильева

Мать ребёнка: Настасья Егорова

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Егорова

Место жительства
Неизвестно
Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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