Запольская Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запольская Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1840 по 1845 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запольский Федор Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1884 ст.

Сын: Запольский Василий Федорович

Отец ребёнка: Запольский Федор Иванович

Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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