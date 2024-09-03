Запольская Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1884 ст.
Сын: Запольский Василий Федорович
Отец ребёнка: Запольский Федор Иванович
Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно