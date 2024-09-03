Запольский Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения24.12.1884 ст.
Дата смерти14.01.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1884 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1912 ст.
Дочь: Запольская София Васильевна
Мать ребёнка: Запольская Александра Павловна
Рождение ребёнка
20.01.1914 ст.
Дочь: Запольская Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Запольская Александра Павловна
Рождение ребёнка
15.09.1916 ст.
Дочь: Запольская Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Запольская Александра Павловна
Смерть
14.01.1923