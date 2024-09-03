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Запольский Василий Федорович

Место рождения

Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.12.1884 ст.

Дата смерти

14.01.1923

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1884 ст.

Отец: Запольский Федор Иванович

Мать: Запольская Пелагея Васильевна

Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запольская Александра Павловна

Рождение ребёнка
23.07.1912 ст.

Дочь: Запольская София Васильевна

Мать ребёнка: Запольская Александра Павловна

Плотинское, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1914 ст.

Дочь: Запольская Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Запольская Александра Павловна

Плотинское, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1916 ст.

Дочь: Запольская Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Запольская Александра Павловна

Плотинское, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
14.01.1923

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