Ефимочкина Ирина Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1848
Сын: Ефимочкин Григорий Родионович
Отец ребёнка: Ефимочкин Родион Яковлевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Тяпкина Анна Родионовна
Отец ребёнка: Ефимочкин Родион Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Родионовна
Отец ребёнка: Ефимочкин Родион Яковлевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Феодосия Родионовна
Отец ребёнка: Ефимочкин Родион Яковлевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Родионовна
Отец ребёнка: Ефимочкин Родион Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимочкин Илья Родионович
Отец ребёнка: Ефимочкин Родион Яковлевич
Смерть
Неизвестно