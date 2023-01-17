Ефимочкина Ирина Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимочкина Ирина Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1848

Сын: Ефимочкин Григорий Родионович

Отец ребёнка: Ефимочкин Родион Яковлевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Тяпкина Анна Родионовна

Отец ребёнка: Ефимочкин Родион Яковлевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Родионовна

Отец ребёнка: Ефимочкин Родион Яковлевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Феодосия Родионовна

Отец ребёнка: Ефимочкин Родион Яковлевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Родионовна

Отец ребёнка: Ефимочкин Родион Яковлевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимочкин Илья Родионович

Отец ребёнка: Ефимочкин Родион Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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