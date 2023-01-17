Ефимочкин Родион Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимочкин Родион Яковлевич

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ефимочкин Яков Игнатьевич

Мать: Ефимочкина Акилина Осиповна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.09.1848

Сын: Ефимочкин Григорий Родионович

Мать ребёнка: Ефимочкина Ирина Нестеровна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Тяпкина Анна Родионовна

Мать ребёнка: Ефимочкина Ирина Нестеровна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Родионовна

Мать ребёнка: Ефимочкина Ирина Нестеровна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Феодосия Родионовна

Мать ребёнка: Ефимочкина Ирина Нестеровна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Родионовна

Мать ребёнка: Ефимочкина Ирина Нестеровна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимочкин Илья Родионович

Мать ребёнка: Ефимочкина Ирина Нестеровна

Смерть
Неизвестно
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