Ефимочкин Родион Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
?.09.1848
Сын: Ефимочкин Григорий Родионович
Мать ребёнка: Ефимочкина Ирина Нестеровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Тяпкина Анна Родионовна
Мать ребёнка: Ефимочкина Ирина Нестеровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Родионовна
Мать ребёнка: Ефимочкина Ирина Нестеровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Феодосия Родионовна
Мать ребёнка: Ефимочкина Ирина Нестеровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Родионовна
Мать ребёнка: Ефимочкина Ирина Нестеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимочкин Илья Родионович
Мать ребёнка: Ефимочкина Ирина Нестеровна
Смерть
Неизвестно