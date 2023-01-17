Ефимочкин Григорий Родионович
Место рождения
Дата рождения?.09.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1848
Рождение ребёнка
1879
Сын: Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна
Рождение ребёнка
06.09.1881 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна
Рождение ребёнка
25.11.1883 ст.
Сын: Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна
Рождение ребёнка
30.09.1885 ст.
Дочь: Ефимочкина Устинья Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна
Рождение ребёнка
05.09.1888 ст.
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.
Дочь: Ефимочкина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимочкин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимочкин Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимочкин Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно