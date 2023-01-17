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Ефимочкин Григорий Родионович

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

?.09.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1848

Отец: Ефимочкин Родион Яковлевич

Мать: Ефимочкина Ирина Нестеровна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна

Рождение ребёнка
06.09.1881 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.11.1883 ст.

Сын: Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна

Рождение ребёнка
30.09.1885 ст.

Дочь: Ефимочкина Устинья Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна

Рождение ребёнка
05.09.1888 ст.

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна

Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.

Дочь: Ефимочкина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимочкин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимочкин Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимочкин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимочкина Евдокия Лавровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимочкина Евдокия Лавровна

Смерть
Неизвестно
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