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Гогаринов Лазарь Севастьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Гогаринов Севастьян Андреевич

Мать: Гогаринова Параскева Дементьевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Гогаринов Клементий Лазаревич

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Екатерина Лазаревна

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марья Лазаревна

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея Лазаревна

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Лазаревна

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Варвара Егоровна

Смерть
1845
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