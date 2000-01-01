Гогаринов Лазарь Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1808
Сын: Гогаринов Клементий Лазаревич
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Екатерина Лазаревна
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марья Лазаревна
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея Лазаревна
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Лазаревна
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1845