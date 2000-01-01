Гогаринова Варвара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Варвара Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Гогаринов Клементий Лазаревич

Отец ребёнка: Гогаринов Лазарь Севастьянович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Екатерина Лазаревна

Отец ребёнка: Гогаринов Лазарь Севастьянович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марья Лазаревна

Отец ребёнка: Гогаринов Лазарь Севастьянович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея Лазаревна

Отец ребёнка: Гогаринов Лазарь Севастьянович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Лазаревна

Отец ребёнка: Гогаринов Лазарь Севастьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Лазарь Севастьянович

Смерть
Неизвестно
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