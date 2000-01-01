Гогаринова Варвара Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Гогаринов Клементий Лазаревич
Отец ребёнка: Гогаринов Лазарь Севастьянович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Екатерина Лазаревна
Отец ребёнка: Гогаринов Лазарь Севастьянович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марья Лазаревна
Отец ребёнка: Гогаринов Лазарь Севастьянович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея Лазаревна
Отец ребёнка: Гогаринов Лазарь Севастьянович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Лазаревна
Отец ребёнка: Гогаринов Лазарь Севастьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно