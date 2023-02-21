Гогаринов Клементий Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Клементий Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Гогаринов Лазарь Севастьянович

Мать: Гогаринова Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Палагея Клементьевна

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Артамоновна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Клементьевна

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Артамоновна

Рождение ребёнка
12.03.1855

Сын: Гогаринов Никифор Клементьевич

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Анна Артамоновна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Дарья Михайловна

Смерть
1856
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