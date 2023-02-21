Гогаринов Клементий Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Палагея Клементьевна
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Артамоновна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Клементьевна
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Артамоновна
Рождение ребёнка
12.03.1855
Сын: Гогаринов Никифор Клементьевич
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856