Гогаринова Анна Артамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Анна Артамоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Палагея Клементьевна

Отец ребёнка: Гогаринов Клементий Лазаревич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Клементьевна

Отец ребёнка: Гогаринов Клементий Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Клементий Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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