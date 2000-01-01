Гогаринова (Шалаева) Параскева Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Шалаева) Параскева Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гогаринов Лазарь Севастьянович

Отец ребёнка: Гогаринов Севастьян Андреевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Федосья Севастьяновна

Отец ребёнка: Гогаринов Севастьян Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клобуков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Севастьян Андреевич

Смерть
Неизвестно
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