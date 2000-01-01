Гогаринова (Шалаева) Параскева Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гогаринов Лазарь Севастьянович
Отец ребёнка: Гогаринов Севастьян Андреевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Федосья Севастьяновна
Отец ребёнка: Гогаринов Севастьян Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клобуков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно