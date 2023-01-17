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Иван Афанасьев

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Место рождения

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

01.03.1865 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1770 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Афанасий Никифоров

Мать: Марина Трофимова

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1835

Жена: Анна Кирьянова (Кириллова)

Это второй брак Ивана Афанасьева. Первый брак Ивана Афанасьева был в 1809 г. с Авдотьей Ивановой.
Рождение ребёнка
26.03.1838 ст.

Сын: Анисимов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Анна Кирьянова (Кириллова)

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.03.1865 ст.
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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