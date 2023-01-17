Иван Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смерти01.03.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: Афанасий Никифоров
Мать: Марина Трофимова
Бракосочетание
Около 1835
Это второй брак Ивана Афанасьева. Первый брак Ивана Афанасьева был в 1809 г. с Авдотьей Ивановой.
Рождение ребёнка
26.03.1838 ст.
Сын: Анисимов Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Анна Кирьянова (Кириллова)
Смерть
01.03.1865 ст.