Анна Кирьянова (Кириллова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти25.12.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1835
Муж: Иван Афанасьев
Это второй брак Ивана Афанасьева. Первый брак Ивана Афанасьева был в 1809 г. с Авдотьей Ивановой.
Рождение ребёнка
26.03.1838 ст.
Сын: Анисимов Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Смерть
25.12.1880 ст.