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Анна Кирьянова (Кириллова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

25.12.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1835

Муж: Иван Афанасьев

Это второй брак Ивана Афанасьева. Первый брак Ивана Афанасьева был в 1809 г. с Авдотьей Ивановой.
Рождение ребёнка
26.03.1838 ст.

Сын: Анисимов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
25.12.1880 ст.
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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