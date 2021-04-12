Марина Трофимова
женский, родилась Около 1769, Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла До 1816
МатьАкулина КузьминаОколо 1748 г.р.
ОтецТрофим СидоровОколо 1751 г.р.
Супруги
Афанасий НикифоровВычислено 1770 г.р.
Дети
Иван АфанасьевВычислено 1793 г.р.
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Рождение
Около 1769
Отец: Трофим Сидоров
Мать: Акулина Кузьмина
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Никифоров
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1816