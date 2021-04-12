Марина Трофимова Около 1769 — найти родственников по фамилии на Familio

Марина Трофимова

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Около 1769, Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла До 1816

Мать
Акулина КузьминаОколо 1748 г.р.
Отец
Трофим СидоровОколо 1751 г.р.
Супруги
Афанасий НикифоровВычислено 1770 г.р.
Дети
Иван АфанасьевВычислено 1793 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Трофим Сидоров

Мать: Акулина Кузьмина

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Никифоров

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
До 1816

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