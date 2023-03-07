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Акулина Кузьмина

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Место рождения

Орловка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Около 1769 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Кузьма Малафеев

Мать: Ульяна Никитина

Орловка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Марина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Сидоров

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Сидоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Взята замуж из д. Орловка князя Фед. Ал. Борятинского
Смерть
Неизвестно
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