Акулина Кузьмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Кузьма Малафеев
Мать: Ульяна Никитина
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Марина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Сидоров
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Взята замуж из д. Орловка князя Фед. Ал. Борятинского
Смерть
Неизвестно