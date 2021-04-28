Афанасий Никифоров
мужской, родился Вычислено 1770, Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умер 26.11.1843 ст., Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
МатьАнна АкимоваВычислено 1738 г.р.
ОтецНикифор АнисимовВычислено 1740 г.р.
Супруги
Марина ТрофимоваОколо 1769 г.р.
Дети
Иван АфанасьевВычислено 1793 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770
Отец: Никифор Анисимов
Мать: Анна Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Трофимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Иван Афанасьев
Мать ребёнка: Марина Трофимова
Работа или профессия
Около 1820
Смерть
26.11.1843 ст.