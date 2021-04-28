Афанасий Никифоров Вычислено 1770 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасий Никифоров

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился Вычислено 1770, Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умер 26.11.1843 ст., Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Мать
Анна АкимоваВычислено 1738 г.р.
Отец
Никифор АнисимовВычислено 1740 г.р.
Супруги
Марина ТрофимоваОколо 1769 г.р.
Дети
Иван АфанасьевВычислено 1793 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: Никифор Анисимов

Мать: Анна Акимова

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Трофимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Марина Трофимова

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Работа или профессия
Около 1820

В начале XIX в. занимал должность старосты д.Ивановка (помещика Крюкова) Епифанского уезда Тульской губернии

Смерть
26.11.1843 ст.
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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