Афанасий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасий Никифоров

Афанасий Никифоров

avatar

Место рождения

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1770

Дата смерти

26.11.1843 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1740 г.р.

Мать

Вычислено 1738 г.р.

Жена

Около 1769 г.р.

Дети

Вычислено 1793 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: Никифор Анисимов

Мать: Анна Акимова

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Марина Трофимова

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Около 1820
В начале XIX в. занимал должность старосты д.Ивановка (помещика Крюкова) Епифанского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Трофимова

Смерть
26.11.1843 ст.
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close