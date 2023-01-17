Афанасий Никифоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1770
Дата смерти26.11.1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770
Отец: Никифор Анисимов
Мать: Анна Акимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Иван Афанасьев
Мать ребёнка: Марина Трофимова
Работа или профессия
Около 1820
В начале XIX в. занимал должность старосты д.Ивановка (помещика Крюкова) Епифанского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Трофимова
Смерть
26.11.1843 ст.