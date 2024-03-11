Федорова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.04.1903
Дочь: Родникова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Федоров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Татьяна Ивановна