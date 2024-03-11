Федорова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1903

Дочь: Родникова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван Алексеевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван Алексеевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван Алексеевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван Алексеевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Федоров Иван Алексеевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Борис Иванович

Отец ребёнка: Федоров Иван Алексеевич

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

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