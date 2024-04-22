Родникова (Федорова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родникова (Федорова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область

Дата рождения

09.04.1903

Дата смерти

23.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1903

Отец: Федоров Иван Алексеевич

Мать: Федорова Пелагея

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Бракосочетание
24.01.1925

Муж: Родников Константин Александрович

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1926

Дочь: Яковлева Вера Константиновна

Отец ребёнка: Родников Константин Александрович

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Нина Константиновна

Отец ребёнка: Родников Константин Александрович

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Смерть
23.08.1985
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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