Родникова (Федорова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.04.1903
Дата смерти23.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1903
Отец: Федоров Иван Алексеевич
Мать: Федорова Пелагея
Бракосочетание
24.01.1925
Рождение ребёнка
26.03.1926
Дочь: Яковлева Вера Константиновна
Отец ребёнка: Родников Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Нина Константиновна
Отец ребёнка: Родников Константин Александрович
Смерть
23.08.1985
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область