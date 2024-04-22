Федоров Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти31.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
09.04.1903
Дочь: Родникова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Федорова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федорова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Пелагея
Смерть
31.12.1942
Порок сердца 74года.