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Федоров Иван Алексеевич

Место рождения

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

31.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.04.1903

Дочь: Родникова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Пелагея

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Пелагея

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Пелагея

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Пелагея

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Федорова Пелагея

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Борис Иванович

Мать ребёнка: Федорова Пелагея

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Пелагея

Смерть
31.12.1942
Порок сердца 74года.
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