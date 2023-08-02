Дереза Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Дереза Федот Лукьянович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Дереза Федот Лукьянович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Кулишова Татьяна Федотовна
Отец ребёнка: Дереза Федот Лукьянович
Рождение ребёнка
22.09.1899
Дочь: Лукьяненко Любовь Федотовна
Отец ребёнка: Дереза Федот Лукьянович
Бракосочетание
До 1899
Смерть
Неизвестно