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Дереза Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Дереза Федор Федотович

Отец ребёнка: Дереза Федот Лукьянович

Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Дереза Тихон Федотович

Отец ребёнка: Дереза Федот Лукьянович

Братский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Кулишова Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: Дереза Федот Лукьянович

Братский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.09.1899

Дочь: Лукьяненко Любовь Федотовна

Отец ребёнка: Дереза Федот Лукьянович

Братский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1899

Муж: Дереза Федот Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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