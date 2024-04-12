Дереза Тихон Федотович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Дереза Федот Лукьянович
Место жительства
С 1917 по 1935
Россия,СССР
Проживал в Терской обл.,Краснодарский кр.х.Пятихатский,Прохладный,Александровский с/с
Смерть
Около 1920
Россия Астраханская обл.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Россия Астраханская обл.