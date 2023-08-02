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Дереза Федот Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Дереза Федор Федотович

Мать ребёнка: Дереза Наталья Михайловна

Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Дереза Тихон Федотович

Мать ребёнка: Дереза Наталья Михайловна

Братский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Кулишова Татьяна Федотовна

Мать ребёнка: Дереза Наталья Михайловна

Братский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.09.1899

Дочь: Лукьяненко Любовь Федотовна

Мать ребёнка: Дереза Наталья Михайловна

Братский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1899

Жена: Дереза Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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