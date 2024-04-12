Дедов Мартын Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Дедов Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Евдокия Мартынова
Мать ребёнка: Дедова Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Пелагея Мартынова
Мать ребёнка: Дедова Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра Мартынова
Мать ребёнка: Дедова Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Дедова Акилина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Акилина Сергеева
Смерть
Неизвестно