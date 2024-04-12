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Дедов Мартын Григорьев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Дедов Григорий Гаврилов

Мать: Дедова Степанида Аксенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Евдокия Мартынова

Мать ребёнка: Дедова Акилина Сергеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Пелагея Мартынова

Мать ребёнка: Дедова Акилина Сергеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра Мартынова

Мать ребёнка: Дедова Акилина Сергеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Дедов Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Дедова Акилина Сергеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Акилина Сергеева

Смерть
Неизвестно
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