Дедова Акилина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Евдокия Мартынова
Отец ребёнка: Дедов Мартын Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Пелагея Мартынова
Отец ребёнка: Дедов Мартын Григорьев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра Мартынова
Отец ребёнка: Дедов Мартын Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Дедов Мартын Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино