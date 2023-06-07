Дедова Степанида Аксенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Аксен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Федосия Григорьева
Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино