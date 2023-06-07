Дедова Степанида Аксенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Степанида Аксенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Аксен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Дедов Филипп Григорьев

Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Дедов Мартын Григорьев

Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Федосия Григорьева

Отец ребёнка: Дедов Григорий Гаврилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Григорий Гаврилов

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино